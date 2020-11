Ich habe mir vor Kurzem die Bundesratsitzung auf ORF III angeschaut.

Es ist eine Frechheit - alleine diese im Fernsehen zu übertragen.

70% in den Rängen gähnende Leere.

Unter den Abgeordneten keinerlei Interesse an dem, was Vortragende berichten.

Da muss sich was ändern!

Angefangen über: Absolutes Handy - Laptop - Zeitungsverbot.

Sitzungsgeld nur bei 100% Anwesenheit.

Man fühlt sich wirklich veräppelt, wofür Menschen so viel Geld bekommen.







Robert Wernik, 5020 Salzburg