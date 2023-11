Woher kommt dieser Hass?

Das grauenhafte Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten (Männern, Frauen, Kindern) kann nur schockieren. Dennoch beginnt die Geschichte dieser Orgie ungezügelten Hasses nicht am 7. Oktober 2023. Seit der Gründung des Staates Israel 1948 kam die Region nie wirklich zur Ruhe. Allein schon mit Fragestellungen über die Ursache dieses Hasses bewegt man sich auf dünnem Eis. Gab es nicht schon vielversprechende Friedensinitiativen? Woran sind sie allesamt gescheitert? Hätte eine andere israelische Politik, die auch die Bedürfnisse der Palästinenser im Fokus hat, eine derartige Radikalisierung verhindern können?

Inwieweit hat der völkerrechtswidrige Landraub durch immer mehr Siedlungen in der Westbank die Wut angeheizt? Ist eine Zweistaatenlösung endgültig vom Tisch? Fühlten sich die Palästinenser von den arabischen "Bruderstaaten" und ihrer Annäherung an Israel im Stich gelassen? Hat das Terrororganisationen wie die Hamas befördert? Rechtfertigt die Liquidierung einzelner Hamas-Kommandanten den Tod vieler unschuldiger Zivilisten, darunter Kinder und Kranke im Gazastreifen, vielfach als "größtes Freiluftgefängnis weltweit" bezeichnet? Müsste dort nicht viel mehr humanitäre Hilfe zugelassen werden? Wie kann angesichts dieser Gewaltspirale dem zunehmenden Antisemitismus in vielen Teilen der Welt begegnet werden? Was kommt nach der beabsichtigten Ausschaltung der Hamas? Ist ein friedliches Nebeneinander von Israelis und Palästinensern erst einer künftigen Generation vorbehalten? Können Fragen wie diese und viele andere gestellt werden, ohne sich dem Vorwurf einer einseitigen Parteinahme oder gar hasserfüllten Reaktionen auszusetzen?

Erhard Sandner, 5081 Anif