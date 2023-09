Woher soll das Personal für die Betreuungs-Plätze kommen?

Aus verschiedenen Medien geht hervor, dass für noch mehr Kinderbetreuungs-Plätze neues Geld fließen soll. So wie im Bundesland Tirol, sollen auch die Mütter in den anderen Bundesländern ein Recht auf einen Betreuungsplatz von Kindern ab dem zweiten Lebensjahr haben.

Mein Argument dagegen: Es ist bekannt, dass für Kinder, die derzeit außerfamiliär betreut werden, viel zu wenig Personal da ist. Das ist für die Entwicklung der Kinder nicht förderlich. So konnte man kürzlich in den "Salzburger Nachrichten" lesen.

Woher soll dann genug Personal für noch mehr Betreuungs-Plätze kommen?

Zu bedenken ist, dass die Kinder selbst keine, wie immer geartete Lobby haben.

Traudl Sailer, 5061 Elsbethen