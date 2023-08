Woher sollen die Wohnungen für die wachsende Bevölkerung kommen?

Zum Leserbrief "Wohnbauförderung nicht mehr adäquat" im SN-Lokalteil: Sehr geehrte Frau Langer! Für alte Wohnungen soll es eine Wohnbauprämie geben? Ich verstehe nicht, weshalb der Steuerzahler alles übernehmen soll. Steuerzahler sind wir doch schließlich alle. Außerdem würde diese Maßnahme viel zu kurz greifen. Wie viele Flüchtlinge haben wir in den letzten zehn Jahren in Österreich aufgenommen? Hunderttausende? Woher sollen die vielen Wohnungen dafür kommen, wenn wir auch ohne diese aufgrund der steigenden Lebenserwartung der Menschen ein Bevölkerungswachstum haben?

Wir haben eine Gesetzgebung, welche es in der Stadt Salzburg untersagt, Grünflächen in Bauflächen zu widmen, obwohl im Süden, Osten und Norden der Stadt riesige Grünflächen vorhanden sind. Ähnlich verhält es sich im Land Salzburg. Da wird für private Häuslbauer auch kaum Baugrund gewidmet. Selbst an Ortsrändern nicht. Gleichzeitig muss man in Oberösterreich bei Erhalt eines Baugrunds innerhalb von fünf Jahren bauen. Das heißt, die

Stau- und Umweltproblematik ist programmiert, wenn sich an der Gesetzgebung nicht endlich gravierend etwas ändert.

Außerdem, ist die Flächenversiegelung wirklich ein Problem? Wenn vorwiegend der Handel 1/3 der Lebensmittel vernichtet, wenn Gras und Getreide zur Energiegewinnung verwendet werden und das Verfüttern von Speiseresten in der Gastronomie verboten ist? Wenn wir den afrikanischen Lebensmittelmarkt mit Billiglebensmitteln überschwemmen? Was übrigens eine gravierende Fluchtursache sein dürfte. Womit sich die Katze in den Schwanz beißt. Haben wir bei so einem verschwenderischen Umgang mit Grünflächen tatsächlich ein Problem mit zu viel betonierter Fläche? Ich kann es mir nicht vorstellen!

Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt am Wallersee