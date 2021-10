Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft?

Wie werden künftige Historiker unsere derzeitige Periode und unseren Gesellschaftszustand sehen?

Fragmentierte Gesellschaft? Individualismus gepaart mit Kollektivismus? Liberale Gesellschaft des Wohlstands (im "Westen") mit Auflösung von demokratischen Werten?

Solche Bezeichnungen und mehr können wir in Fachartikeln lesen, die ganz zu den vielen Leserbriefen passen. Diese sagen oft mehr aus, als die Zeitungsbeiträge selbst. Wird unsere Gesellschaft morbid? Und das als Folge des übergroßen Wohlstands (der meisten Menschen), der grenzenlosen Meinungsfreiheiten, des Datenschutzes der fehlenden Zügel oder Orientierungen, die unsere überbordenden Gefühle, Meinungen, Annahmen und "Querdenkereien" eigentlich bräuchten? Wir können zwar in vielen Fällen (auch sehr wichtigen Themen, wie Pandemie, "Klimawandel" usw.) keine "absolute Wahrheit" finden, aber einen gesellschaftlichen Konsens, Verantwortungsbewusstsein (ohne zu viel Regeln und Überwachung) und ein gewisses Zueinenanderstehen. Aber das wird von den aktuellen Aussagen in der Politik, in Nicht-Regierungs-Organisationen und vor allem durch die verschiedenen Medien nicht unterstützt! Im Gegenteil, Sensationsmeldungen und "Bad News", Kritik und Vorwürfe heizen die bedenkliche Stimmung und bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung noch an! Es soll nicht schön gefärbt oder vertuscht werden! Ausgewogenheit, Verantwortungsbewusstsein und gut überlegte Beurteilungen wären nützliche Schlagworte für unsere gesellschaftliche Entwicklung, auch in einer übermäßig schnelllebigen Zeit! Das müssten sehr viele Verantwortungsträger/innen beherzigen - manche haben schon einen Anfang gemacht. Diese sollten wir beachten und nicht übersehen! (Ich nennen lieber keine Namen, sonst teile ich wieder in "gut" und "böse"!)







DI Peter Reitinger, MBA, 4210 Gallneukirchen