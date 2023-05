Wohin führt der Weg der ÖVP?

Allem voraus: ich war noch nie ein Fan der Politik der ÖVP, weder auf Bundesebene noch auf Landtagsebene.

Doch was Herr Haslauer mit dem Vorschlag einer Dreierkoalition bestehend aus ÖVP, FPÖ und SPÖ am Freitag präsentierte, schießt doch wohl jeglichen Vogel ab. Da spricht er doch glatt davon, dass es inhaltlich zwischen diesen drei Parteien keine unüberwindbaren Gegensätze gebe.

Zugegebenermaßen die KPÖ plus wollte von Anfang an in die Opposition gehen.

Aber dass nach nunmehr fünfjähriger doch auch nicht erfolgloser Zusammenarbeit mit den Grünen auch diese von Haslauer nicht gemeinsam mit der SPÖ in eine Ampelkoalition auf Landesebene genommen werden sollen, stößt dann doch irgendwie auf.

Scheinbar zieht es Haslauer vor, nun nach der Absage der SPÖ, doch gemeinsame Sache mit den Blauen im Lande zu machen, was in Ober- und Niederösterreich ja für die dortigen ÖVP mittlerweile ja für salonfähig und machbar gehalten wird.

Entsprechend seinen vorherigen Aussagen zu einer solchen Koalition von schwarz und blau entsteht für mich persönlich der Eindruck eines politischen Wendehalses, welcher unisono zu allererst an den Erhalt seiner Landeshauptmannsposition denkt und nun auf einmal scheinbar keine größeren Vorbehalte gegen eine durchaus vorbelastete FPÖ hat.

Inwieweit diese Entwicklungen in den Bundesländern nicht doch schon eine Vorwegnahme bundespolitischer Tendenzen innerhalb der ÖVP sind und ob so eventuell auch schon die nächste schwarz-blaue Bundesregierungskoalition angekündigt wird, lässt mich als Beobachter durchaus ratlos zurück.







Werner Selbach, 5061 Elsbethen