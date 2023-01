Wohin führt die Hetze?

Zum Leitartikel "Wenn Kritik demokratiegefährdend wird" von Alexander Purger (SN, 4. 1.):

Dem allgemeinen Staatswohl würde sicherlich die alte Weisheit "Wer hoch hinaus will, braucht Gegenwind" sehr dienen sein. Allerdings nur, wenn die Kritik auf die sachlichen Verbesserung eines Problems, und nicht auf die Verunglimpfung eines politischen Gegners ausgerichtet ist. Und just das machen viele oppositionellen Gruppierungen - in Österreich, wie auch in anderen europäischen Ländern.

Seit einiger Zeit frage ich mich daher mit steigender Sorge, wer wohl all die vielen Verhetzten(!) in der Bevölkerung wieder herunterholen wird. Doch hoffentlich nicht irgendein autoritäres Regime! Oppositionsarbeit muss das Staatswohl, und das seiner Bürger sein, zum Ziel haben. Und nicht Wegbereiter für irgendeine autoritäre Kraft sein.







Herbert Seiberl, 8993 Grundlsee