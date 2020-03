Wohin geht der Daumen?

Das Damoklesschwert der Absage der Salzburger Festspiele 2020 hängt in der

Luft und man will bis spätestens 30. Mai darüber entscheiden, ob Daumen

rauf oder runter.

Ich will ja keine Unken rufen, aber nach allen Prognosen sämtlicher

Entscheidungsträger über den Fortgang der Corona-Pandemie sehe

ich leider schwarz, dass bis dahin alles vorbei sein sollte.

Dann hat ein rot geflecktes Virus das geschafft, was bisher nur

der Zweite Weltkrieg konnte, nämlich die Festspiele in der analogen

Form zu verhindern. Ob und wie sie digital vonstatten gehen könnten,

wissen nur die Kulturgötter.

Besonders tragisch ist natürlich, dass diese 100-Jahr-Jubiläumsfestspiele

die letzten der Frau Dr. Helga Rabl-Stadler sind, was ein Höhepunkt ihrer

besonders erfolgreichen langjährigen Präsidentschaft hätte sein können.







Josef Blank, 5061 Elsbethen