Wohin marschiert Putin?

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt keine Rücksicht auf Menschenleben, um sein politisches Vermächtnis zu erreichen: Schwächung der EU, Teilung der NATO und Wiederherstellung des russischen Einflusses in der Welt. Vorbild ist die ehemalige Sowjetunion.

Für Putins Vorhaben ist die Herrschaft über die Ukraine ein strategisches Ziel, vor allem darf sie nicht unter westlichen Einfluss kommen. Nimmt Russland die Ukraine ein, dann wird die Sicherheitslage in Europa kritisch. Welches Land würde das nächste sein?

Die baltischen Staaten sind Mitglied der NATO, aber wird das Putin abhalten? Und da ist Moldau, weder Mitglied der EU noch der NATO, aber mit einer Grenze zu Rumänien. Historisch gehörte das Territorium ab 1812 zum Russischen Kaiserreich und war später auch ein Teil der Sowjetunion. Die östliche Region Transnistrien steht jetzt schon unter russischen Einfluss, und ca. 1500 russische Soldaten befinden sich in diesem Gebiet.

Die NATO hat die militärische Herausforderung im südöstlichen Europa erkannt, und verstärkt diesen Verteidigungsbereich mit vier zusätzlichen Battle-Groups in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien.





