Wohin mit unserer Austria?

Ich gehe schon lange mit meinen Eltern regelmäßig zu den Spielen von Austria Salzburg. Ich bin mit Leib und Seele Austria-Fan, und mir ist nicht klar, wieso man keinen neuen Stadion-Platz findet. Da 2024 die Fan-Tribüne abgerissen und Stiegl Wohnungen bauen lässt, ist das jetzige Stadion keine Lösung. Und das Stadion im Messezentrum: Davon will die Stadt nichts hören. Da leider die Post nicht kooperieren will, ist der Stadion-Ort am Flughafen auch keine Lösung. Also frage ich mich: Wohin mit der Austria? Die Idee der Stadt: Untermieter beim SV Grödig. Keine Lösung, denn da ist schon der FC Liefering!

Also sehe ich es wie der Rest der Fans: Herr Preuner, wo ist Ihre Lösung?

Hannah Steinberger, 5101 Bergheim