Wohin steuert der Skitourismus?

Laut Seilbahnsprecher Egger (SN, Zukunft Winter, 11. 11. 2023) gibt es für die Störenfriede der Seilbahnindustrie Brösel. Immer weniger Einheimische nutzen Alpinski und gehen entweder auf Tour oder lassen es ganz - aus Kostengründen, aus der Langeweile, totpräparierter Pisten und fehlendem Interesse der Seilbahner

am Eingeborenen, der immer mehr als störend empfunden wird. Damit sinkt die Identifikation all jener, die nicht jobmäßig an dieser Industrie teilhaben. Dem Innergebirgler bleibt die Verbauung der Natur durch ungezügeltes Wachstum, dem Ballungsraum bleibt der Flugzeuglärm der Charter und der Verkehrsstau auf der A10 und vieles mehr. Wen wundert es, wenn es massiv Kritik hagelt ...



Mag. Heinz Roittner, 5020 Salzburg