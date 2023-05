Wohlstandsverlust durch Kickls Migrationsabwehr

Seit Jahren wird von ihm die Angst vor Migration als politisches Kalkül eingesetzt. Angeführt von der FPÖ heult auch die ÖVP mit, weil um Wählerstimmen gebuhlt wird.

Seit Jahren ließ sich aber vorausberechnen, dass uns bei der zunehmenden Überalterung der österreichischen Bevölkerung die Arbeitskräfte ausgehen werden. Ohne Zuwanderung können wir aber unser Wirtschaftsleistung nicht mehr aufrecht erhalten. Und genau da stehen wir heute: Der Mangel an Arbeitskräften wirkt sich bereits negativ aus.

Denen, die die Migrationsangst aus politischer Taktik hochgepusht haben, verdanken wir jetzt hauptsächlich den Wohlstandsverlust. Dessen Auswirkung ist schon spürbar in den Spitälern, Pflegeheimen und so weiter.

Wider besseren Wissens hat uns die FPÖ mit der bezüglich Xenophobie mitlaufenden ÖVP in diese Lage gebracht.

Ich kann nur hoffen, dass die Wahlberechtigten erkennen, dass hier nur Politik für die Partei gemacht wurde, die sich aber gegen die Bedürfnisse des Volkes richtete.



Dr. Franz Burghuber, 4150 Rohrbach-Berg