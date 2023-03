Wohn führt der türkise Weg?

Der Herr Bundeskanzler hat mit seinen markigen Ansagen wieder einmal einen Kategoriefehler begangen (umgangssprachlich Äpfel mit Birnen verglichen), als er Asylanten den Bürgern aus EU- und Drittstaaten gegenüberstellte. Haben letztere jederzeit die Möglichkeit, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren und dort deren Sozialleistungen zu beanspruchen, ist es asylberechtigten Einwanderern nicht möglich, heimzukehren, ohne Gefängnis, Folter oder Tod zu riskieren (andernfalls hätten sie kein Asyl erhalten). Mit Erlangen des Konventionspasses sind diese Menschen den jeweiligen Landesbürgern gleichgestellt, was mit der Genfer Flüchtlingskonvention auch von Österreich unterzeichnet wurde.

Die Flüchtlinge, die in Österreich auf den Ausgang ihres Asylverfahrens oft viele Jahre warten, sind außerdem vom Staat mit einem Arbeitsverbot belegt, sodass ihnen verwehrt ist, sich selbst zu erhalten, Steuern und Sozialabgaben zu leisten. Dass man ihnen dann aus eben dem Grund, dass sie keine Abgaben geleistet hätten, die ihnen rechtlich zustehenden Sozialleistungen kürzen oder ganz streichen möchte, ist unmoralisch, illegal und höchst zynisch - also typisch türkise Politik, die auf ihrem strammen Marsch nach rechts außen über Gesetze, Menschenrechte, Verfassung und internationale Abkommen unberührt drübersteigt. Und - für die wahlberechtigten Österreicher/-innen gesagt: die eisige Hand türkiser Politik ergreift längst nicht mehr nur Flüchtlinge, Asylanten und andere Randgruppen, die sich mangels Information, Energie, finanzieller Mittel, kaum wehren können.

Sich informieren, genau hinhören, selber denken und sich für eine am Menschenwohl, Tierwohl, an Solidarität, Mitgefühl, gesunder Umwelt und dem Erhalt der Bewohnbarkeit unseres Planeten orientierende Politik entscheiden.





Eva Maria Dechant, 5061 Elsbethen