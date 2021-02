Wohnbau gehört auch hinterfragt

Kaum zu glauben, dass es in dieser speziellen Zeit noch Töpfe gibt, wo Geld übrigbleibt! So geschehen beim Wohnbauförderungstopf. "Skandal, Katastrophe, Landesrätin gescheitert" las man vergangene Woche im SN-Lokalteil. Ich würde meinen, soll was Schlimmeres daherkommen, als dass Geld übrigbleibt. Gerade in Zeiten wie diesen gehört vielleicht auch die Bautätigkeit etwas entschleunigt und hinterfragt. Viele Projekte dienen allein dem Anlagezweck oder sollen Wohnungsverbesserer anlocken. Tausende Wohnungen stehen leer in Salzburg und es wird auf Teufel komm raus gebaut, alle wollen Betongold sichern. Gerade im Flachgau ist die Wohnbautätigkeit kaum zu stoppen, die Verkehrsinfrastruktur kommt nicht mehr nach. Vielleicht ist der Bedarf doch nicht so groß wie immer suggeriert. Also ich wäre für bedarfsorientierten Wohnbau, nicht wirtschaftlich-gewinnmaximierenden Wohnbau!



Matthias Altmann Gemeinderat, 5203 Köstendorf