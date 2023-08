Wohnbauförderung nicht mehr adäquat

Fast täglich liest man in den diversen Zeitungen, dass die Suche nach leistbarem Wohnungseigentum - vor allem auch für die jungen Leute - ein Wunschtraum bleibt. Als Grund dafür werden hauptsächlich die horrenden Teuerungen auf dem Wohnungsmarkt und die neuen Kreditrichtlinien genannt. Es ist jedoch noch ein nicht unerheblicher weiterer Grund dafür zu nennen: das nicht mehr adäquate Wohnbauförderungsgesetz des Landes Salzburg. "Gefördert wird der Erwerb einer neu errichteten Wohnung oder eines Hauses in der Gruppe im Bundesland Salzburg, der Verkäufer ist Bauträger."

Darin liegt meiner Meinung nach schon der größte Fehler des derzeit bestehenden WBF-Gesetzes. Es ist ganz einfach nicht logisch, dass lediglich neu errichteter Wohnraum gefördert und andererseits gefordert wird, dass endlich dieser Flächenfraß von wertvollem Grund und Boden aufhört.

Jedes Gesetz kann geändert werden, aber dafür braucht es den nötigen Einsatz und die Willenskraft des zuständigen Ressorts samt den verantwortlichen Politikern/-innen.

Es gibt ganz bestimmt genügend Interessenten für gebrauchten Wohnraum, welcher in der Regel auch wesentlich günstiger ist als neuer. Ich kann mir vorstellen, dass der Erwerb von Eigentum - gerade für die jüngere Generation - leistbarer ist, wenn auch hierfür eine entsprechende Förderung seitens des Landes Salzburg angeboten wird. Und zwar mindestens in dem Ausmaß, in welchem sie für die Schaffung von neuem Wohnraum vorgesehen ist.

Ich hoffe, dass die verantwortlichen Politiker/-innen der Salzburger Landesregierung endlich reagieren und das verstaubte Gesetz dementsprechend - baldigst - ändern! Wunderbar wäre es, wenn sich dann wieder viel mehr junge Leute doch noch Wohnungseigentum leisten könnten, denn es gibt noch einen Riesenpluspunkt: Eigentum ist eine der besten Altersvorsorgen!

Ingrid Langer, 5400 Hallein-Taxach