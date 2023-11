Wohnbaupolitik braucht auch personellen Neuanfang

Danke an die SN für die interessante, von Herrn Resch humorvoll moderierte Diskussion am 28. 11. 2023 zur Wohnbauproblematik, auch im Livestream. Die Diskussion wurde kontrovers geführt, was man demokratiepolitisch vor einer Wahl auch positiv sehen kann. Sie ging aber auch inhaltlich in die Tiefe, nicht zuletzt dank des langjährigen Chefs der Stadtplanung, Gerhard Doblhamer. Lediglich dem Publikum hätte am Ende mehr Raum für Fragen eingeräumt werden können.

Besonders auffällig war die Abwesenheit von Frau Dr. Unterkofler, deren Entscheidungen oft Gegenstand der Debatte waren. Dies führte sogar so weit, dass Herr Dr. Kreibich sie wegen ihrer Abwesenheit in Schutz nehmen musste, was natürlich ihre Abwesenheit nur noch weiter in den Vordergrund rückte.

Gerade der Bereich Wohnen, aber auch Verkehr, führte in den letzten Jahren zu größerer Unzufriedenheit. Auch wenn dies komplexe Aufgabenfelder sind und man sicher nicht alles Frau Dr. Unterkofler anlasten kann, würde ein personeller Neuanfang signalisieren, dass man eine echte Veränderung anstrebt. Insofern würde ich mir eine klare Ansage von Herrn Dr. Kreibich vor der Wahl wünschen, dass die Stadt-ÖVP diese Agenden in Zukunft nicht mehr bei Frau Dr. Unterkofler ansiedeln wird.

Markus Gastinger, 5020 Salzburg