Wohnbaupolitikneu denken

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Salzburg ist derart außer Kontrolle, dass es mit vereinzelten Maßnahmen nicht mehr getan sein wird. Um eine Lösung zu finden, müssen alternative Ansätze her.

Das größte Problem auf dem Salzburger Wohnungsmarkt ist, dass es kaum noch Baugründe gibt und schlicht zu wenig gebaut wird. Gleichzeitig steigen sogar die Baukosten bei gemeinnützigen Bauträgern rapide an (eine Wohnung von einem privaten Bauträger ist schon lange unerschwinglich). Das Modell der Wohnbauförderung als Hauptinstrument des Landes ist damit nur noch unzureichend wirkungsvoll, um der Situation Herr zu werden.

Im Grunde ist das Problem in Salzburg ein anderes, nämlich dass bereits gebaute Wohnungen das Preisniveau weiter nach oben treiben. Paradoxerweise sind alte Wohnungen aus drei Gründen noch teurer. Erstens gibt es für eine alte Wohnung keine Wohnbauförderung, was bedeutet, dass man allein bis zu 70.000 Euro (maximale Fördersumme) mehr an Eigenmitteln braucht. Zweitens kommt gut und gerne noch einmal dieselbe Summe für Nebenkosten hinzu, vor allem die Maklerprovision. Drittens sind alte Wohnungen schlechter isoliert und verursachen höhere Betriebskosten.

Die Lösung ergibt sich logisch aus der Problemanalyse. Die Wohn-BAU-Förderung muss zur Wohn-KAUF-Förderung werden. So könnte der Kauf einer alten Wohnung nur dann gefördert werden, wenn diese ohne Makler verkauft wird. Außerdem könnte die Förderung an einen gerechten Preis gebunden werden, der von Maklerbüros gegen Gebühr festgelegt werden könnte (ohne dass sich diese Gebühr bei höheren Preisen erhöht, wie es derzeit bei der Provision der Fall ist).

Schließlich könnte die Förderung an die Bedingung geknüpft werden, dass Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Dies wäre nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch die Betriebskosten. Mit diesem Eingriff könnte man alte Wohnungen sofort um 100.000 Euro günstiger machen (Kaufförderung plus Ersparnis Maklerprovision). Das würde den Bestandsmarkt dynamischer gestalten und Käufern nutzen, ohne Verkäufern wirklich zu schaden. Lediglich das Stück des Kuchens, das für die Makler übrig bleibt, würde wohl kleiner.

Und es gäbe eine letzte positive Nebenwirkung: Wenn Personen, die in alte Wohnungen ziehen, keine Wohnungen mehr mieten, wirkt sich dies positiv auf den Mietmarkt aus. Die Wohnungssituation könnte sich spürbar entspannen. Einen Versuch wäre es wert.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg