Wohnen, Gesundheit, Inflation: Man braucht sich nur die meistdiskutierten Themen anzusehen, um zu verstehen: Wer anschafft, der kriegt auch vom Wähler die Rechnung.

In allen drei Bereichen haben die dafür im Land verantwortlichen Parteien keine brauchbaren Lösungen präsentiert - nicht für die Jungen und nicht für die Alten. Auch nicht für die, die im Lungau keine Arbeit oder in Salzburg keine Wohnung finden.

Dass Türkis-Wähler in so einer Situation lieber gleich richtiges Blau wählen, scheint logisch. Der schwarze Rest ist eh geblieben. Dass ein Drittel der Grünwähler Kai-Uwe ankreuzt, ist auch nicht dem letzten "nicht gegenderten Klohäusl" sondern der Wohnungsmisere geschuldet. Die Grünen sollten sich fragen, ob sie von ihrer Basis noch verstanden werden. Aber vielleicht geht es eh mehr um Bobo-Grüne. Dass Neos-Wähler zur KPÖ gehen, wird als Treppenwitz in die lokale Geschichte eingehen. Aber eins zeigt dieses Wahlergebnis ganz klar: Der "Wien-soll's-richten-und-Brüssel-ist-schuld"-Föderalismus hat ausgedient.





Gebhard Pühringer, 5020 Salzburg