Wohnort Monte Carlo

Bei den jährlichen ATP-Finals matchen sich die gemäß Rangliste besten acht Tennisprofis in London, gewissermaßen als krönenden Jahresabschluss. Zu diesem illustrem Kreis zählen der Serbe Novak Djokovic, der Deutsche Alexander Zverev, der Grieche Stefanos Tsitsipas, der Italiener Matteo Berrettini und der Russe Daniil Medwedew. So unterschiedlich auch die Herkunft sein mag, eines haben sie gemeinsam, ihren Wohnsitz im schönen Monte Carlo, einem besonders exklusiven Stadtteil des Fürstentums Monaco.

Neben der traumhaften Lage eröffnet sich dort für besonders Betuchte aus aller Welt ein ganz besonderer Effekt. Monaco erhebt keine direkten Steuern, demnach gibt es dort weder eine Einkommens- noch eine Erbschaftssteuer, im Ausland begangene Finanzvergehen werden nicht verfolgt. Kein Wunder also, dass sich Superreiche aus allen Weltgegenden dort ansiedeln, darunter auch Großverdiener des Sports. Sie ersparen sich solcherart viel Geld, das sie ihren Heimatländern vorenthalten.

Umso mehr Anerkennung verdient neben dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal auch Dominic Thiem, für den nach eigenem Bekunden eine Übersiedlung in die Steueroase Monaco, anders als weiland für Thomas Muster, kein Thema ist.





Erhard Sandner, 5081 Anif