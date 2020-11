Wohnpolitik steckt in der Sackgasse

Laut Immoservice Austria ist Wohnungseigentum innerhalb eines Jahres um zehn Prozent teurer geworden. Die Politik hat somit nicht nur die nachhaltige Wohnversorgung der Bevölkerung an die Immo-Wirtschaft delegiert, sondern auch gleich die Analyse. Warum bleibt das SIR (Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen) außen vor? Die Parteien reagieren mit dem Routineruf nach "erschwinglichem Wohnraum". Wo bleibt die Umsetzung? Die Wohnversorgung der Bevölkerung ist eine politische Kernaufgabe.

Die Politik hat sich offenbar intern geeinigt, den allerleichtesten Weg zu gehen: geförderte Mietwohnungen samt Mietbeihilfen aus Steuergeld. Dabei verschweigt die Politik, dass es sich bei der Miete um ein Hochrisiko handelt. Die Stadt Berlin hat Tausende ihrer Mietwohnungen an Investoren verkauft. Die Folgen: Mietenexplosion. Klar, die Miete hat sich als Instrument für Gewinnmaximierung von Investoren bewährt. Seit Langem stützt die Politik dieses Instrument mit Förderungen. Dass dies auch die Linke propagiert, ist ein Treppenwitz der Geschichte.

Die Politik speist die wohnungssuchende Bevölkerung mit teuren homöopathischen Scheinlösungen ab, statt eine tiefe Gesetzgebungsoperation vorzunehmen und die Immo-Wirtschaft an die Kette zu legen: kommunaler Wohnbau statt profitgetriebener Immo-Wirtschaft, Sozialbindung des Großgrundeigentums, Evaluierung der Grünlanddeklaration, entschädigungslose Rückwidmung von gehortetem Bauland in Grünland, erzwingbares Vorkaufsrecht der Stadt für sämtliches Grünland, auch für rückgewidmetes Bauland zum Grünlandpreis, Werbungseinschränkung für Immobilien, Enteignung als letztes Mittel gegen Entschädigung zum Grünlandpreis. Dies ist verfassungsrechtlich möglich, weil das öffentliche Interesse am Gemeinwohl den gierigen Eigennutz von Baulandspekulanten und das Gewinnstreben der Immo-Branche überwiegt.

Das Grundrecht der Bevölkerung auf preislich angemessenes Wohnen ist mehr wert als der erzwingbare Bau von Schienen, Autobahnen, 380-kV-Leitungen. Angemessen heißt, dass das Wohnen nicht teurer sein darf als ein Drittel des

Netto-Durchschnittsgehalts.



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg