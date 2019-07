Wohnstraße als Rennbahn

Die wegen strengerer Tempo-Kontrollen auf Vöcklabrucks Gemeindestraßen verärgerten Autofahrer (SN, 12. 7.) dürfen den Behörden für eine unkontrollierte "Rennstrecke" wirklich "dankbar" sein: in der ca. 500 m langen, 4 bis 5 m breiten (Gehsteig 1,2 m) Wohnstraße Maximilianstraße im Wohngebiet Pfarrhofgries kann man es richtig tuschen lassen: 5 bis 7 km/h (Schritt-Tempo) sind erlaubt, das reale Tempo beträgt zwischen 20 und 50 km/h. Unkontrolliert, ungestraft. Ebenso in der Albrecht- und Pilgrimstraße, beide ohne Gehsteig.

1983 erfolgte die Erklärung zur Wohnstraße. Davon unbeeindruckt, drückten die Pkw-Lenker immer stärker auf das Gaspedal, wobei ein im Pfarrhofgries wohnhaft gewesener Stadtrat älteren Mitbewohnern noch als "Trendsetter" in Erinnerung ist. Dabei geht es den Fußgehern in der Maximilianstraße gar nicht um eine 30 km/h-Beschränkung. Viel wichtiger wäre für sie vor der Einmündung in die Industriestraße ein sicherer Übergang als Zebrastreifen sowie eine Unterbrechung des Parkstreifens dort für die gefahrlose Benützung des gegenüberliegenden Gehsteiges. Über diesbezügliche Vorschläge eines verkehrstechnischen Sachverständigen informierte bereits im Februar 2011 der damalige Verkehrsreferent der BH die Stadtgemeinde. Reaktion: null.

Im April 2015 wurde der Vizebürgermeister der GR-Mehrheitsfraktion deutlich: "Wir wollen nicht", lehnte er jede Änderung in der Maximilianstraße ab. "Ist hier schon jemand niedergestoßen worden?", fragte er spöttisch. Muss erst ein Unfall passieren, damit etwas geschieht?

Das Tempobolzen in den Wohnstraßen ist weiterhin risikolos. Ein paar Schnellfahrer erwischte es allerdings, als gegen Ende August 2017 ein Radar-Caddy blitzte. Anfang August 2017 hatte hier noch eine 30 km/h-Beschränkung wegen 2 Quadratmeter Asphaltsanierung für Kopfschütteln gesorgt. Ende Mai 2017 keimte nach einem Gespräch des ÖAMTC-Anwalts mit dem Bürgermeister sogar Hoffnung auf einen schützenden Zebrastreifen auf. Umsonst.

"Eine Wohnstraße ist für Fußgänger das Sicherste", beruhigt man offiziell. Das einzige Fahrzeug, das hier das gesetzmäßig richtige Tempo einhält, ist die Straßenkehrmaschine der Stadtgemeinde. "Die kann gar nicht schneller fahren", sagt ihr Chauffeur. Beruhigend.

Franz Grausgruber, Roland Kondert, Vöcklabruck