Wohnungsnot in Salzburg

Da fehlen ca. 7000 Wohnungen - was tun dagegen? Nachverdichtung? Da wehren sich "besorgte" Anrainer, bilden schwuppdiwupps eine Initiative und kämpfen um ihre ersessene/n Aussicht, Parkplätze, Freiflächen und günstigen Mietzinsen. Besitzer ungenutzter Baugründe durch Androhung einer Rückwidmung veranlassen, einen Teil ihrer Liegenschaft zu Preisen weit unter dem Marktwert an eine "Gemeinnützige" zu verkaufen? Diese Teilenteignung wird bereits praktiziert.

Grünland anknabbern und dabei Boden versiegeln? Iigittigitt!

Den fehlenden Wohnungen stehen in etwa gleich viele leere gegenüber - warum werden die nicht vermietet? Angesichts der besonders in Salzburg erzielbaren hohen Mietzinsen ist es schwer verständlich, dass geldgierige Investoren neben der Wertsteigerung auf diese zusätzlichen Einnahmen verzichten.

Der Grund ist das MRG (Mietrechtsgesetz): Durch (über)geschützte und einschlägig beratene Mieter kann es dazu kommen, dass Eigentümer de facto die Verfügungsgewalt über ihre Wohnungen verlieren. Es dauert ewig, nicht Zahlende los zu werden, auch auf den Kosten für notwendige Renovierungen bleibt man meist sitzen. Mieter, die netterweise bereit sind, eine Kündigung zu akzeptieren, erwarten sich dafür eine schöne Ablösung. Eltern, die ihre vermietete Wohnung wegen Eigenbedarfs für ihre Kinder frei haben wollen, wird beinhart erklärt "nix da - tun's halt a Wohnung anmieten!"

Da unser MRG in Stein gemeißelt ist, wird sich an an dieser höchst unbefriedigenden Situation in absehbarer Zeit kaum was ändern.

Helmut Hintner, 5020 Salzburg