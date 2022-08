Wohnungsnotstand versus Leerstand

Eine Vielzahl von Wohnungssuchenden steht eine Vielzahl von ungenutzten Wohnungen gegenüber. Was sozial ungerecht erscheint, hat jedoch vielmals nachvollziehbare Gründe, insbesondere bei Besitzerinnen und Besitzern weniger Immobilien: Die Erstellung eines Mietvertrages ist ohne juristische Hilfe kaum durchführbar, werden Bewerber abgelehnt, drohnt möglicherweise ein Diskriminiergsverfahren; die Erstellung von Jahresabrechnungen ist für manche zu schwierig und kann zu Differenzen mit den Mietern führen; notwendige Investitionen können nicht finanziert werden; in Zeiten der Geldknappheit muss mit Mietausfällen gerechnet werden; zuweilen ist die Existenz der Vermietenden bedroht aufgrund von Verwüstungen der Wohnung, langwierigen, teuren Verfahren und erheblichen finanziellen Verlusten bis zur Weitervermietung; die schlechte finanzielle Situation der Mieter/-innen kann zu Mietausfällen führen bei gestiegenen Betriebskosten. Wichtig wären daher ausreichend Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken für die Vermieter, ein einfaches Abrechnungssystem ohne Mehrwertsteuerausweis (wie in der BRD). Nicht nachvollziehbar ist die Verrechnung der Betriebskostennachzahlung nicht mit dem verursachenden Mieter, sondern mit dem Nachmieter oder sie verbleiben dem Vermieter. Fazit: Wer Leerstand vermeiden will, muss auch den Vermietern Sicherheiten bieten!

Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen