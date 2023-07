Wolf-Diskussion lenkt von existenzbedrohenden Themen ab

Sehr geehrter Herr Dr. Hödlmoser, vielen Dank für Ihren mutigen Standpunkt zum Thema Wolf vom 8. 7. 2023. Das Thema Wolf eignet sich ja hervorragend, um Stammtische & Co mit Diskussions- und Empörungsstoff zu füttern, das lenkt dann für einige Zeit von deutlich wichtigeren Themen, die wir endlich angehen müssten und unsere Existenz wirklich bedrohen, ab. Populismus pur, nun auch von unserer passionierten Jägerin und LH-Stv. Marlene Svazek. Abschießen, was lästig ist, fertig! Dazu passt die bereits im Jahr 2018 zum Thema Wolf von unserem LH Dr. Hauslauer vorgetragene Anekdote zum Thema 4-S: "Schauen, Schießen, Scharren, Schweigen".

In Italien, das mit der Alpen- und Apenin-Population über einen deutlich höheren Wolfsbestand als in Österreich verfügt, ist Herdenschutz etwas ganz normales, nicht nur zum Schutz der Bergweide-Nutztiere gegen Großraubtiere, sondern auch gegen Naturgefahren aller Art und Übergriffe durch den Mensch. Nutztiere, die einem etwas wert sind, werden dementsprechend gegen Gefahren aller Art geschützt. Die Diskussion über Wolf & Bär ist daher leider völlig entartet und nicht mehr sachlich.

Wie von Ihnen richtig erwähnt, passt dies in die fehlende Diskussion zum Thema Tierwohl: In Österreich kommt es im Straßenverkehr zu ca. 100.000 Wildunfällen (somit alle sechs bis sieben Minuten), das Überfahren von Haus- und Nutztieren wie Hühner, Hunde, Katzen, Igel, Vögel oder auch Pferde, Kühe und Schafe nicht eingerechnet. Fahren wir deshalb langsamer oder nicht mehr in der Nacht?

Jungkälber aus unserer exportorientierten Milchwirtschaft - auch bei Heumilch pur - werden in den Süden Europas oder in die Niederlande verbracht, da sie hierzulande für die Aufzucht unprofitabel sind. Huhn und Ei muss billig sein, daher quälen wir diese Nutztiere zu Millionen in vollautomatisierten Aufzucht- und Produktionshallen. Eine Festzelt-Bio-Hendlbraterei wird's in Österreich sicher so schnell nicht geben, bei 15 Euro fürs "Halbe" entsteht keine Bier- und Feierlaune! Tierwohl bleibt somit zunächst mal ein Marketingkonzept des Lebensmittelhandels, passt gut zum Greenwashing, das derzeit exzessiv betrieben wird.

Wir tun ja eh viel für Natur, Umwelt und Klima! Und unsere politischen Entscheidungsträger verstecken sich weiterhin hinter Öko-, Bio-, Tierwohl-, Klimaschutz- und CO₂-neutral-Labels anstatt endlich wichtige Entscheidungen zu treffen, die unsere weitere Existenz - wirklich nachhaltig - sichern. Die Hütte brennt bereits lichterloh und wir gießen weiter Brennbares hinein, anstatt mit dem Löschen zu beginnen. Immerhin, der erste Problemwolf in Salzburg ist erlegt, das wird sich ja dann bei den anderen rumsprechen. Danke Frau Svazek für Ihren ersten wirklich wichtigen Beitrag als Ressortverantwortliche für Natur- und Umweltschutz, Jagd und Fischerei. Ansonsten "business as usual", denn die Wirtschaft ist das wichtigste! Dazu die angebliche Weissagung der Cree-Indianer, die als Aussage aktueller denn je ist: "Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann."

Gerald Anthes, 5350 Strobl