Wolf oder Schaf. Wir müssen uns entscheiden ...

Wolf, Fischotter, Biber. Das sind Beispiele für unsere Versuche, ehemalige Naturzustände wieder herzustellen. Das geht jedoch nur zu Lasten von uns Menschen. Der Fischotter frisst den Fischern die Fische weg, der Biber erhöht durch seine Dammbauten den Grundwasserspiegel, was den Fichten schaden kann, der Wolf frisst Schafe und kleine Kälber und bedroht damit die österreichische Almwirtschaft. Wenn auch Biber und Fischotter schon für genügend Probleme sorgen, so ist es doch der Wolf, der das größte Umdenken in der Gesellschaft erfordert. Es stehen bisher zwei Lösungsansätze im Raum.

A) Die Bauern erhalten für jedes gerissene Schaf oder Rind einen finanziellen Ersatz. Das hört sich gerecht und gut an. Aber: erstens muss der Viehhalter nachweisen, dass es ein Wolf war und kein Hund (Zeitaufwand, unsichere Beweislage), zweitens lieben Bauern ihr Vieh, und es ist nicht schön, ein Lamperl, bei dessen Geburt man noch vor fünf Wochen geholfen hat, blutüberströmt und mit herausgerissenen Gedärmen zu finden. Drittens hat jeder Viehhalter Zuchtziele für seinen Viehbestand, schätzt und schützt seine züchterisch wertvollen Tiere, was dem Wolf wurscht ist und der reißt und frisst, was am leichtesten zu erwischen ist. Das heißt, dass viel, viel mehr Geld fließen müsste, um den Schaden einigermaßen auszugleichen.

Der zweite Lösungsansatz B) zielt auf den sogenannten Herdenschutz: Drahtzäune, Elektro-Weidezäune, Nachtgatter, Hirtenhunde, Almhüter. Es gibt positive Beispiele, dass Herdenschutz wirkt. Aber, ein Zaunbau kommt für die meisten Almen, vor allem für die Hohe Alm, aus Gründen des Geländes nicht in Frage. Nachtgatter haben eine örtlich begrenzte Einsatzmöglichkeit und wer sperrt das Vieh abends ein und öffnet es vor Sonnenaufgang? Hirtenhunde sind eine gute Lösung, aber: man muss sie züchten, sie müssen abgerichtet werden, trotz notwendiger Schärfe dürfen sie keine Wanderer beißen, und sie sind teuer. Hirten, die das Vieh auf den Almen hüten würden, gibt's heute nicht mehr. Lösung A) und Lösung B) scheinen beide durchführbar - sie kosten jedoch weit mehr, als wir uns das heute vorstellen. Wie sieht es mit dem Schutz der Singvögel aus, mit dem Schutz der Insekten und Bienen, mit dem Schutz verschwindender Pflanzen? Sollten wir vielleicht eine Kostenabwägung vornehmen?

Es gibt einen dritten Lösungsansatz: die Reduzierung der Wolfsbestände. Nach Meinung von Fachleuten kann der Wolf nicht mehr ausgerottet werden. Eine im Jagdgesetz verankerte Abschussregelung würde die Wolfpopulation zwar erhalten, jedoch in vertretbarer Dichte. Man hat in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass die Jägerschaft allein durch Abschusspläne den Hochwildbestand deutlich reduzieren konnte. Hirsche gibt es nur mehr in dafür geeigneten Lebensräumen. Wenn die Jägerschaft die Wildpopulation bisher verantwortungsbewusst regeln konnte, dann wird sie das auch beim Wolf können. Natürlich gehört gesetzlich geregelt, dass der vom Jäger zu begleichende Wildschaden sich nicht auf gerissenes Vieh bezieht.



Horst-Sigbald Walter, 8700 Leoben