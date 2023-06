Wolf und Bär - Handlungsbedarf

Minderheit diktiert Mehrheit. Ein absurdes Phänomen greift mehr und mehr Platz.

Die Minderheit nimmt die Mehrheit in Knebelhaft, bestimmt, wo es langgeht. Die Wiederansiedlung von Wolf und Bär ist treffendes Beispiel dafür. Antidemokratische, von realitätsfernem Eifer beseelte, medial bestens vernetzte NGOs und Lobbyisten haben sich in bürokratischen Entscheidungsgremien eingenistet, versuchen ihre widersinnige Mission inmitten der Kulturlandschaft zu realisieren. Österreich ist nicht Wildnis, sondern eine von Industrie, Gewerbe, Tourismus, Land-, Forst- und Almwirtschaft dominierte Region, welche im Besonderen auch allen Menschen zur Erholungssuche zur Verfügung steht. Hunderte vom Wolf gerissene Schafe pro Jahr sind nur der Beginn. Es besteht längst Handlungsbedarf, ehe sich Landwirte das Horrorszenario Almwirtschaft nicht mehr antun und Erholungssuchende sich nicht mehr hinaus in die Natur wagen. Dass ein Bär, der einen Menschen zerreißt (getöteter Jogger, Trentino, April 2023), nicht sofort entnommen wird, ist ein Skandal per se. Mit exponentieller Zunahme besagter gefährlicher Raubtiere steigt merklich auch die Angst unter der Bevölkerung und den Touristen. Weder brauchen wir Wolf und Bär noch gehören sie hierher. Ergo umgehender Abschuss aller Wölfe und Bären auf österreichischem Territorium!







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl