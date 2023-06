Wolfsbefürworter sind das Problem

Jeden Tag erfahren wir neue Nachrichten über grausame Wolfsrisse in unserem Land. Die Landwirte und Nutztierbesitzer müssen zusehen, wie sich der Wolf an ihren Tieren bedient, und werden gezwungen, die Tiere wieder von den Almen nach Hause zu holen. Ich bitte die Medien, die aktuellen Fotos der Wolfsrisse, verbunden mit dem Leiden der Tiere, der Allgemeinheit zu präsentieren und nicht nur zu berichten.

Wann wird die Politik hellhörig und vereint sich mit Land- und Almwirtschaft sowie dem Tourismus in ganz Österreich und geht einen eigenen und selbstständigen Weg, um das Problem endlich in den Griff zu bekommen? Es gibt keinen Problemwolf, das Problem sind die Wolfsbefürworter. Wir alle wissen, was passiert, wenn unsere Almen und Wiesen nicht mehr bewirtschaftet werden, wie es unsere Vorfahren aufgebaut haben. Finden wir einen klaren und gemeinsamen Weg und beauftragen die Jägerschaft mit der Entnahme dieser Beutegreifer, bevor es nicht mehr zu regulieren ist.

Auch das ist Tierschutz im Sinne der Vernunft. Lassen wir uns nicht als Grundbesitzer und Bewirtschafter von außenstehenden Personen und Organisationen unsere Natur, die Landwirtschaft und den Tourismus systematisch zerstören.

Josef Steinberger, 5500 Bischofshofen