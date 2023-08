Von Bärenkoteletts in Pfeffersauce und Wolfshaxe in Pfeffersauce berichtet Gastro-Redakteur Peter Gnaiger in den SN vom 19. August. Sozusagen ein interessanter Kontrapunkt zur laufenden, fast endlosen Diskussion über den Abschuss von Bär und Wolf. 1870 war es in Frankreich der Not von Krieg und Hunger geschuldet. Würde heute einem ausgefuchsten Gourmet-Tempelritter ein derartiges Speisenangebot einfallen, wäre sicherlich nicht nur bei Tierschützern der Bär los.

Als Zuschauer der Sendung Universum sehe ich immer wieder, wie allerlei Getier mit Narkosegewehren kurzfristig stillgelegt und besendert wird, um dann die Wanderrouten verfolgen zu können. Als völlig unbedarft in diesen Dingen frage ich mich, ob es nicht ein versöhnlicher Kompromiss zwischen den streitenden Gruppen wäre? Die gefürchteten Tiere könnten am Leben bleiben und die Besitzer gefährdeter Herden rechtzeitig gewarnt und Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Ist das so abwegig?





Peter Branner, 5026 Salzburg