Wolfsmanagement in Salzburg

Und das geht so. Wir schützen unsere Herden nicht. Wolf bedient sich an der Schafsfleischtheke, statt so, wie es sich gehört, gefälligst Wild zu jagen - was einem anderen Verein auch missfällt … Wolf wird verhaltensauffällig und daher abgeschossen. Damit er lernt, in Zukunft die Herden auf der Alm gefälligst in Ruhe zu lassen.

Neues Jahr, neuer Wolf. Der hat inzwischen gelernt, die Herden nicht zu belästigen, weil sein Kollege erschossen worden ist. Und wenn nicht, wird er auch ein auffälliger Wolf und auch erschossen.

Ziel erreicht, Salzburg bleibt wolfsfrei, daher braucht man auch in Zukunft hierzulande die Wölfe nicht mehr auszurotten.

Ganz tolle Leistung!





Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael