Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt wirklich haarsträubende Ideen zu Wolfsproblem. Nach meiner Meinung die einzige Lösung wären "Wolfsfreie Zonen" die jagdlich so zu behandeln sind wie schon in einigen Gegenden bei "Rotwildfreien Zonen" oder "Gamswildfreien Zonen" bzw. "Randzonen" etc. üblich. Dem Artikel des Herrn Franz Sendlhofer (Leserbrief in den SN vom 12. 6.) stimme ich vollinhaltlich zu.

An Herrn Robert Gassner (Leserbrief in den SN vom 12. 6.),

versuchen sie einmal im felsigen Hochgebirge, mit einer Hangneigung bis 60° und mehr, nur 100 Meter dauerhaft wolfsdichten Zaun zu errrichten (im Herbst Abbauen in jedem Frühjahr wieder errichten) und stets instand zu halten, der Aufwand wird sie überraschen... Der Aufwand zieht einen Mehrpreis des Produkt - Lammfleisch - nach sich, den der Konsument erst akzeptieren muss, schließlich gibt es am Markt Lamm aus Neuseeland u. a. Dass die öffentliche Hand für den Luxus einer Wolfspopulation mit den negativen Begleiterscheinungen dauernd bezahlen soll, ist nicht nachvollziehbar. Wenn schließlich dieser "wolfsdichte Zaun" steht, ist er ein bleibendes Hindernis für das Wechseln der Wildtiere von den Einständen zu den Äsungsflächen. Außerdem ist dieser unüberwindliche Zaun eine Falle für Wildtiere bei Wolfsangriffen und wenn ein Wolf den Zaun überwindet, was wird in der Umzäunung passieren? Wo bleibt überhaupt der Tierschutzgedanke, gilt der für Nutztieren nicht? Noch etwas: Ein Jäger ist kein Jagdgewehrbesitzer mit Freibrief, sondern er ist "jagdberechtigt" im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.







Stefan Danzl, 5771 Leogang