Wolfsschäden und "Wiener Hundesegen"

Zur Empfehlung an die Wolfsfreunde und zu Handen derer, denen die mutwillig gerissenen Haustiere egal sind. Es gibt ein Gebet bzw. Segen aus dem 10. Jahrhundert, das Haustiere vor Wolfsschaden bewahrt. Vielleicht hilft das? Läuft im Internet als "Wiener Hundesegen", denn damals haben die Bauern auch massiv unter Wolfschäden gelitten

(Der Hundesegen ist als Eintrag auf fol. 107r in einem Manuskript aus dem 10. Jahrhundert überliefert, das lateinische Passiones enthält und vom Hofe Ludwigs des Deutschen stammt.[1] Dieses befindet sich unter der Signatur Codex 552 in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien.)





Mag. Dietlinde Hlavac, 5082 Grödig