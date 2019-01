Wollen wir unsere Rechte einschränken lassen?

Ein Schüler und seine Eltern haben also von ihrem Recht Gebrauch gemacht, einen Noteneinspruch einzubringen. Eine kompetente Behörde hat dem Einspruch auf begründeter Basis stattgegeben. Dann hat sich der betroffene Lehrer, hoffentlich nicht aus gekränkter Eitelkeit, direkt an die Öffentlichkeit gewandt.

Und nun geht die Welt unter?

Was wollen wir? Es gibt ein "Recht" und davon soll man nicht Gebrauch machen dürfen? Oder nur wenn es mich und mein Kind betrifft? Wo setzt man die Grenze fest, wann ein Einspruch gerechtfertigt wäre und wann nicht?

Diejenigen, die Rechte auch unangenehm offensiv ausnützen, wird es immer geben.

Wollen wir unsere Rechte deshalb generell komplett einschränken lassen?

Die Welt wird wegen dieses stattgegebenen Noteneinspruchs für niemanden untergehen.

Vinzenz Reinhartz, 5400 Hallein