Woran soll ich noch glauben?

Über die Vorgehensweise jener SPÖ nahen Kleingarten und Grundstückseigentümer will ich gar nichts mehr hören oder lesen. Schon vor dreißig Jahren hat mir ein nahestehendes Familienmitglied, welches im Ausland lebt erzählt, dass Österreich ein korruptes Land sei. Ich habe mit allem Wissen und mit meinem Glauben an die Redlichkeit der sozialistischen Seele dieser Behauptung in Bereichen meiner Stadt Wien dagegen gehalten. Und nun gibt es Beweise, dass sich in meiner roten politischen Richtung vieles an der der türkis-schwarzen, meist kapitalistischen Gesinnung orientiert. Von den Besten gelernt? Endlich selbst in der Lage Vorteile auch finanziell zu nützen? Ist die Ideologie sozialer Fairness abhanden gekommen? Wo beginnt persönliche Vorteilsnahme und wo hört sie auf? Ohne diesen Rewak nicht existierfähig?

Dafür habe ich kein Verständnis und hoffe, dass Babler einiges an der Gewissensbasis solcher Parteifreinde ändern kann. (Und das ist kein unbewusster Rechtschreibfehler).

Sozial heißt sicher nicht, für den eigenen, persönlichen Vorteil etwas dazuzugewinnen.





Astrid Konzett, 1210 Wien