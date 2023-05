Woran mangelt es wirklich?

Der Mangel an motivierten, qualifizierten und zur Verfügung stehenden Mitarbeiter/-Innen wird derzeit in jeder Branche beklagt. Egal ob im Gesundheitswesen, in Fertigungsbetrieben oder beim Frisör um die Ecke: alle suchen verzweifelt nach Personal. Gleichzeitig musste ich mir erst kürzlich bei einem Bewerbungsgespräch in einem Salzburger Familien- und Traditionsbetrieb ungeheuerliche Fragen zu meiner familiären Situation stellen lassen. Die Frage, ob meine Familienplanung bereits abgeschlossen sei, ist länger verboten als wir mit dem Euro bezahlen. Von Relevanz schien dem Geschäftsführer ausserdem, ob meine beiden Kinder vom gleichen Vater wären. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um äußerst indiskrete Fragen handelt und diese meinem Mann (weil männlich) nicht gestellt worden wären, so haben die Antworten genau nichts mit meinen Kompetenzen zu tun! Wie passt es einerseits zusammen, sich über die Situation am Arbeitsmarkt zu beschweren und gleichzeitig so rückschrittlich, diskriminierend und geringschätzig zu agieren? Es wird Zeit, dass auch hier ein Wandel eintritt! Es ist schon schockierend genug, dass ich sowas im Jahr 2023 noch erleben muss, meinen Kindern soll das aber in jedem Fall erspart bleiben!

Katharina Hufnagl, 5400 Hallein