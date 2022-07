Worauf es am Ende ankommt

Was zeigen uns die Auswirkungen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und des Klimawandels? Sicher ganz klar, dass uns die Politiker/-innen die Wahrheit meist vorenthalten und zu viel an reinen Lippenbekenntnissen passiert. Ich sage nicht, dass die Politiker/-innen generell einen schlechten Job machen, aber ich stelle fest, dass die Kommunikation zwischen uns/dem Volk und der Politik vollkommen unzureichend gegeben ist. Es mag durchaus richtig sein, ab und an nicht die ganze Wahrheit zu sagen; vollkommen falsch ist es aber, wenn dem Volk was vorgegaukelt wird, nur um den Schein zu wahren und das Volk in Sicherheit zu wiegen. Die Pandemie wurde gut gemeistert, die Kommunikation war zu 90 Prozent falsch, weil verwirrend.

Der Ukrainekrieg zeigt uns die Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen uns, wie säumig bislang das Thema besetzt wurde. Und anstatt jetzt in den Zusammenhalt der Bevölkerung zu investieren, wird versucht, durch die Spaltung der Gesellschaft eigene Vorteile bis zur nächsten Wahl zu erzielen. Liebe Politiker/-innen, wir/das Volk vertragen deutlich mehr Wahrheit! Wird diese gut kommuniziert, so werden wir dadurch motiviert, etwas gemeinsam "auszuhalten", anzupacken. Werden uns lächelnde Gesichter mit sinnbefreiten Schlagwörtern auf Plakaten präsentiert, nun, dann wenden wir uns ab und verlieren den Glauben an eine gute Gegenwart und Zukunft. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen, wir werden auf etliches verzichten müssen, wir haben zu lange auf Pump gelebt. Wir können daran scheitern, wir können aber auch erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt: auf Frieden, Sicherheit, Hoffnung, Wertschätzung, Freude und Liebe. Und diese Werte erhalten nur durch Wahrheit ihren Stellenwert!

Günter Österer, 5020 Salzburg