Im nächsten Lockdown ist es wahrlich an der Zeit, auch jenen Menschen zu danken, die trotz dieser massiven Gesundheitskrise unser tägliches Leben durch ihre unermüdliche Arbeit einigermaßen "normal" am Laufen halten. Diese sind vor allem alle Dienstleister/-innen, alle im Gesundheitswesen Beschäftigten u. v. a. m., aber auch der Mann/die Frau, der/die mir/uns jeden Tag und bei

jedem Wetter die Zeitung ins Haus liefert, meine Gemüsebäuerin, die mir Woche für Woche liebevoll eine große Auswahl an Gemüse aufbereitet, oder auch diejenigen, die unseren Müll entsorgen, unsere Umwelt sauber halten und uns vielleicht bald Tag und Nacht den Schnee wegräumen. Auch jene, die sich um eure Kinder kümmern, weil ihr arbeiten müsst oder krank seid, aber auch jene, die bedürftige Menschen in ihrer Umgebung unterstützen.

Diese Aufzählung enthält bei Weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, worauf es im Leben ankommt: Solidarität, Wertschätzung und Dankbarkeit!

Diese Haltung wünsche ich mir auch gegenüber jenen Politikern/-innen, die verantwortungsbewusst versuchen, mit diesem Ausnahmezustand so gut wie möglich mit uns allen gemeinsam - und es geht nur gemeinsam - zurechtzukommen. Unsere "kleine Welt" verträgt mehr Lob und Dank als Meckern und Jammern!



Liselotte Kaiser, 5023 Salzburg