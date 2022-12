Worauf Karas antworten sollte

Othmar Karas sitzt 30 Jahre im europäischen Parlament: Bevor er Österreich von oben herab belehrt, sollte er folgende Fragen beantworten. Europa hat die Sicherheit an die USA, den Gasimport an Russland, das Wachstum an China und die nachhaltige Lebensweise an die nächste Generation ausgelagert. Das war einfach, gemütlich und praktisch. Wer seine Lebensinteressen - sei es als Person, als Staat oder als Staatengemeinschaft - auslagert, muss wissen, dass dies in Abhängigkeiten führt und unsre Freiheit gefährdet. Europa ist nun multipel abhängig und dadurch nur mehr wenig handlungsfähig. Wer hat gegen das jahrelange Kaputtsparen der Verteidigung in Österreich und Europa protestiert? Wer ist gegen die total einseitige Gasversorgung durch Russland aufgetreten? Wer hat darauf hingewiesen, dass die billigen chinesischen Produkte - von den Jeans bis zu den Halbleitern - vor allem auf unsozialen Billigstlöhnen in China basieren? Wer hat die Umsetzung der Ökosozialen Marktwirtschaft eingefordert, die seit 1992 im Parteiprogramm der ÖVP steht? Das sind die wesentlichen Fragen, die ein Europaabgeordneter und Vizepräsident beantworten sollte. Mir sind in den letzten 30 Jahren keine kritischen Anmerkungen von Herrn Karas zu diesen Themen erinnerlich.



Mag. Helmut Eiselsberg, 4060 Leonding