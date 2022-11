Work-Life-Balance - Die Balance zwischen Fluch und Segen

Sehr geehrter Herr Purger, danke für Ihren interessanten Artikel "Von der Arbeit, vom Freibad und von der Balance" vom 15. 11. in den SN. Meiner Meinung nach ist diese von Ihnen beschriebene Balance nicht mehr gegeben; weil sie inzwischen in Richtung des Fluches gekippt ist.

Die Ursache ist der erarbeitete Wohlstand in unserer Gesellschaft, welcher mit seinen "Segnungen", wie Wohlfahrtsstaat, Sozialnetz uam. logischer Weise auch den Charakter der Betroffenen sehr stark beeinflusst hat. Nun sind wir dort angelangt, wohin unsere Gesellschaft nie hinkommen hätte sollen oder dürfen. Nämlich sich stets auf die bequeme Hilfe des Staates zu verlassen - bei jeder Unpässlichkeit des Lebens diese prompt einfordern zu wollen!

Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt