Der alte Begriff "Serum" wird kaum noch verwendet. Serum klingt angenehm, wie Balsam auf die Wunde. Das passt nicht in die Sprache der Macher, da müssen harte, kantige Wörter her. Die moderne Bezeichnung "Vakzin" ist diesbezüglich optimal - da spürt man schon den Einstich und denkt an grausliche Sachen, wie Ekzem und Warze.

DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz