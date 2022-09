Worüber nicht gesprochen wird

Durch die die allgemeine Teuerung des Lebensunterhaltes, die galoppierende Inflation, die täglich steigenden Energiepreise ausgelöst durch die Boykottmaßnahmen, die Klimaneutralität von Europa und die uns vor elf Jahren enteigneten Sparzinsen, auch Spekulanten haben daran Schuld, steht die Politik derzeit mit dem Rücken zur Wand. Mit komplizierten Zuschüssen, diversen Hilfspaketen und Einmalzahlungen will man versuchen, die Preisspirale etwas zu dämpfen und mit Sparvorschlägen (Kochtöpfe abzudecken, Raumtemperaturen zu senken, Beleuchtungen abzuschalten usw.). Das alles kann aber keine Lösung für die Zukunft sein und woher sollten die Regierungen auch das Geld nehmen. Es wäre also ein Gebot der Stunde, dass die EU-Führung, das EU-Parlament gemeinsam mit den Mitgliedsländern und den Umweltministern die Abschaffung der CO2-Steuern durchzuführen und somit einen bisher begangenen Gesetzesbruch zu korrigieren.

Es geht um den in der Verfassung festgeschriebenen Gleichheitsgrundsatz.

Konkret geht es um die Nichtbesteuerung von Flugbenzin und Schiffsdiesel, demnach dürfte die CO2-Steuer für fossile Treibstoffe, welche von uns EU-Bürgern verlangt wird, gegen den genannten Gleichheitsgrundsatz verstoßen und somit gegen des Gesetz!

5020 Salzburg

Gerhard Lettner,