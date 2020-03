Zu dem von Manfred Perterer verfassten, am 14. März 2020 erschienenen Leitartikel "Wie das Virus unser Leben verändert" möchte ich Stellung nehmen. Worum geht es wirklich in unserem Leben? Eine Zeit zum Nachdenken. Die aktuelle Situation ist nicht einfach. Schulen schließen, eine eventuelle Verschiebung der Zentralmatura steht im Raum, Arbeitnehmer müssen von zu Hause aus arbeiten, Geschäfte sperren zu. Wir alle sind mittendrin statt nur dabei! Disziplin und Selbstbeherrschung sind nun gefragt. Was brauche ich wirklich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Wie gehe ich mit den derzeitigen Umständen um? Wie gestalte ich meinen Alltag neu, um das Bestmögliche aus jedem Tag zu machen? Gedanken wie diese schwirren durch die Köpfe der Bevölkerung.

Eine wunderbare Möglichkeit, um ebenso über das persönliche Konsumverhalten nachzudenken: Der Lebensmittelmarkt explodiert förmlich - die Nachfrage nach bestimmten Nahrungsmitteln ist derzeit so groß wie schon lang nicht mehr. Ausgangssperre für Österreich, Verlassen der Häuser nur in Notfällen erlaubt - daraus resultiert, dass die Nachfrage nach bestimmten Artikeln sinkt und die Produktion eingestellt wird. Einerseits eine perfekte Zeit zur "Regeneration der Produktion".

Die Herstellung wird natürlich weiterlaufen, nur auf keinen Fall in demselben Ausmaß wie in den letzten Monaten und Jahren.

Andererseits wird bei den CO 2 - Emissionen in den nächsten Wochen ein enormer Unterschied erkennbar sein: Wenige fahren mit dem Auto, Flugreisen sind eingestellt. Eine wunderbare Erholungszeit für unsere Natur. In Venedig würde das Wasser aufgrund der Situation in Italien so sauber wie noch nie sein, der Grund ist zu sehen, viele kleine Fische schwimmen. Genauso wie für die Umwelt, sollte diese Zeit auch für uns zum Erholen und Abschalten dienen. Reflektieren und Nachdenken stehen täglich auf dem Plan.

Nutzen wir die Zeit bewusst, um uns über viele Dinge klar zu werden - unter anderem, was in unserem Leben wirklich wichtig ist und was wir wirklich brauchen!

Karina Kaltenegger, 18 Jahre, Schülerin des BORG Oberndorf, 5113 St. Georgen