Wozu die übermäßige Bewerbung des S-Link?

In den letzten Monaten wird man vermehrt mit Werbung zum S-Link konfrontiert: Werbeeinschaltungen im Fernsehen, PR-Artikel in der Zeitung und nun sogar eine ganze Werbebeilage in den Salzburger Nachrichten. Ich verstehe nicht, warum es dermaßen viel Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung benötigt, wenn der S-Link die lang ersehnte Verkehrswende einleiten soll. Diese vermehrte Bewerbung scheint für mich eindeutig eine Reaktion auf die Kritiker des S-Link zu sein, die seit Jahresbeginn die negativen Seiten des Projektes aufzeigen. Anstatt diese kritischen Stimmen ernst zu nehmen und sich endlich um eine durchdachte, leistbare und vor allem ökologische Lösung für das Salzburger Verkehrsproblem zu kümmern, wird in Marketing investiert.

Gutes Marketing kostet Geld, in diesem Fall Steuergeld. Ich empfinde es als skandalös, dass der Salzburger und die Salzburgerin dafür bezahlen, um sich von Marketingprofis hinters Licht führen zu lassen.

Dr. Katharina Bleckmann, 5020 Salzburg