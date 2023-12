Wozu gibt es ein Erhaltungsgebot?

In der Kleingmainergasse steht ein wunderschönes altes Bauernhaus. Aufgrund der Einzigartigkeit in dieser Gegend wurde ein behördliches Erhaltungsgebot erlassen. Nun musste das Haus nach dem Tod der Eigentümerin vor 1,5 Jahren von den Erben verkauft werden - an einen Privatmann, der versprach, das Haus zu renovieren und zu erhalten. Allerdings verkaufte dieser das Haus sofort an eine Wohnbaugesellschaft weiter. Offensichtlich fungierte er nur als Strohmann, denn auch den Erben war viel am Erhalt ihres Elternhauses gelegen und sie hatten die Angebote diverser Immobilienfirmen deshalb ausgeschlagen.

Ein Jahr später hängt nun an der Haustür ein baupolizeiliches Betretungsverbot, obwohl sich an der Bausubstanz sicherlich nichts geändert hat. Die Aufhebung des Erhaltungsgebots dürfte also beschlossene Sache sein. Der neue Eigentümer plant den Abriss des Hauses und den Neubau einer "geschmackvollen" Schuhschachtel.

Den Anrainern stellt sich die Frage, wozu ein Erhaltungsgebot überhaupt noch da ist und wie leicht es sogenannten Immobilienentwicklern gemacht wird, schöne, alte erhaltungswürdige Bausubstanz zur Gewinnoptimierung zu vernichten.

Dr. Ewald Esterer, 5020 Salzburg