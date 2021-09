Wozu gibt es erneut ein Volksbegehren?

Ich danke Frau Mag. Christine Fankhauser (Leserbrief im SN-Lokalteil vom 14.8.2021) und Herrn Martin Rieder (Leserbrief vom 21.8.) für das in ihren bewegenden Leserbriefen bekundete Engagement für die Grundrechte der Bürger unseres Landes in Bezug auf Impffreiheit.

Nun entnehme ich unserem Gemeindeblatt die Information über ein erneutes Volksbegehren für oder gegen Impfpflicht. Wozu? Bereits im Mai wurde im Nationalrats-Plenum dieses von 259.149 Mitbürgern unterstützte Volksbegehren für Impffreiheit ausführlich debattiert. Am 10. Juni tagte der Gesundheitsausschuss mit einem beschämenden Ergebnis: Die fachliche Erörterung wurde gar nicht in Angriff genommen, sondern auf Herbst vertagt. Was für eine Verhöhnung von mehr als einer Viertelmillion Österreichern durch die Regierung!

So öffnet uns die Corona-Debatte über Impfskeptiker unversehens das Tor zu einem autoritären System im Namen des Gemeinwohls.







Dietlind Gimborn, 5600 St. Johann im Pongau