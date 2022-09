Wozu haben wir unsere Reserven?

Seit mindestens 40 Jahren spart jeder vernunftbegabte Mensch Energie, da diese immer schon etwas gekostet hat. Auch unsere Regierungen haben dies erkannt und daher auch im aktuellen Regierungsprogramm angekündigt, eine CO2-Bepreisung - und damit Verteuerung - einzuführen, um den Sparideen automatisch Nachdruck zu verleihen. Dieser Schritt in die richtige Richtung - viel größer als zu wagen gehofft - ist jetzt eingetreten, ohne dass unsere Regierung tätig werden musste.

Dennoch ist jetzt plötzlich "Sparen Bürgerpflicht". Warum denn? Die Gasspeicher sind nahezu voll. Wozu hat man sie, wenn man sie in Zeiten einer Knappheit nicht anzapft? Etwa zu Spekulationszwecken oder um den Inhalt später - wie Corona Impfstoff - zu verschenken? Unsere Wasserspeicher sind jahreszeitentsprechend gefüllt und die Donau fließt auch noch immer. Dass trotzdem Strom importiert werden muss, liegt auch nicht zuletzt an den Grünen, aber das ist nicht eine neu aufgetretene Knappheit. Könnte es sein, dass die Regierung unsere natürlichen Ressourcen an die EU bereits verschenkt hat, sodass wir jetzt tatsächlich in ganz Europa im selben - engen - Boot sitzen, wie z.B. die Franzosen, die ihre Atomkraftwerke nicht gepflegt haben, sodass sie jetzt reihenweise abgeschaltet werden müssen und von dort ausgehend Strom im Winter sicher knapp werden wird?

Dipl.-Ing. Peter Kraus, 1230 Wien