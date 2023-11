Wozu dient die Tonaufzeichnung?

Die Tonaufzeichnung von Christian Pilnacek ist kein "schweres Faul" an ihm (Manfred Perterer in den SN vom 25. 11.), sondern ein Beitrag zu dessen Ehrenrettung. Da diese Aufzeichnung schwere Vorwürfe gegen die ÖVP und besonders Wolfgang Sobotka enthält, sind die Reaktionen der ÖVP verständlich. So will sich Sobotka nicht herausschießen lassen. Diesen Satz hat Thomas Wizany bildlich köstlich dargestellt. Darüber kann man ja lachen, aber was soll man von Karl Nehammer halten, der im Ministerrat am 22.11. die Veröffentlichung der Aufzeichnung als pietätlos und Störung der Totenruhe bezeichnet und in bedauerndem Ton hinzufügt: "Pilnacek kann sich dazu nicht mehr äußern"?







Michael Bäumer, 5020 Salzburg