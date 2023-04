Wünsche eines Salzburger Bürgers

Unsere Salzburger Unternehmen: Ich erlaube mir klar zu stellen, dass diese Unternehmen nicht im Eigentum von Parteien oder Politikern, sondern der Salzburger Bevölkerung sind. Diese Einrichtungen sind daher, nach bestem Wissen und Gewissen, in unserem Interesse zu führen. Gewinne kommen uns zu Gute (bei der Salzburg AG nur zu 73,87%), Verluste werden durch Subventionen, die wir bezahlen, ausgeglichen. Diese Unterstützungsgelder sind keinesfalls für Erfolgsprämien zu verwenden. Die Leitung dieser Firmen sollten qualifizierte und unabhängige Salzburger oder inländische Personen übernehmen. Die Betriebsergebnisse sollten jährlich von unabhängigen Treuhandfirmen überprüft werden. Geschäftsführer, die von der Energie AG Oberösterreich eingesetzt werden, sind abzulehnen.

Da Preisdeckel und -bremsen sowie alle anderen Unterstützungen von uns gestemmt werden, erübrigen sich auch alle Gerichtsverfahren, die nicht von der Arbeiterkammer, sondern von uns zu berappen sind.

Es ergibt sich daher, dass die Preispolitik der Salzburg AG, wie auch in der freien Wirtschaft üblich, auf Basis der Einstandspreise zu erfolgen hat. Notwendige Zukäufe, die zu fragwürdigen Börsenkursen verrechnet werden, kompensieren wir dann mit unserem Billigstrom, der aus unseren Kraftwerken, die mit unserem Wasser und unserem Wind betrieben werden, stammt. Es ist auch nicht zu verstehen, dass der öffentliche Verkehr ausgegliedert werden soll. Die Salzburg AG hat ihre Versäumnisse zu beheben und den öffentlichen Verkehr auf ordentliche und funktionierende Beine zu stellen. Die entstehenden Kosten sind ausschließlich von der Salzburg AG zu tragen, die dadurch in den nächsten Jahren kaum Gewinne erzielen wird. So sind wir in der Lage, den 26,13%igen Anteil der Oberösterreicher preiswertest zu erwerben.

Die Verkehrslage ist ganz einfach zu verbessern. Wie in anderen Städten auch sind Fahrzeuge unserer Gäste rigoros auf unsere Park&Ride-Plätze zu leiten. Nicht per Internet oder Hinweisschilder, sondern durch Sperrungen der Einfahrtsstraßen unserer Stadt. Danach kann man über einen S-Link nachdenken. Wenn weiterhin über eine 4-Tage- oder eine 20-Stunden-Woche nachgedacht wird, ist mit dem aufzustockenden Personal zukünftig ohnehin keine Lokomotive oder Obus mehr zu bedienen. Da bevorzuge ich lieber eine Seilbahn, die alle notwendigen Punkte der Alt- und Neustadt, vielleicht sogar den Gaisberg, bedient.

Das sind Gedanken eines Salzburgers, der gerne Indianerfilme sieht, Zigeunerschnitzel, Mohrenköpfe und Negerküsse konsumiert und die Bundeshymne in alter Fassung singt.

Lasst uns endlich die wirklichen Probleme lösen Die Verdrossenheit über unsere Politik steigt täglich.

Heinrich Dubsky, 5020 Salzburg