Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Die Mehrheit derzeit in Österreich nicht. Würden Sie sich impfen lassen, wenn Sie in die wichtigsten Urlaubsländer nicht mehr einreisen dürfen und nur noch Urlaub in Österreich möglich ist? 1000 Euro für jeden, Säugling bis Greis, der sich impfen lässt?

Wie viel ist ihre Überzeugung gegen die Impfung wegen imaginären Risiken, die noch keiner kennt, jetzt noch wert? Wo liegt Ihre Hemmschwelle/ Risikoschwelle? Wann ist es Ihnen dann doch egal?

Eine Antwort gegenüber sich selbst wäre pure Ehrlichkeit!







Andreas Burbach, 5412 Puch bei Hallein