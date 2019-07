Würdiges Begleiten

Vor ca. einem Monat bekam mein 90jähriger Schwiegervater die Diagnose über eine unheilbare Krankheit, bei der schnell klar wurde, dass sein Leben nicht mehr lange dauern wird. Trotzdem haben der Patient und die Familie im Krankenhaus Oberndorf, Innere Medizin, eine unglaublich einfühlsame Betreuung erfahren dürfen.

Er war zu keinem Zeitpunkt so, dass er als "alter Mann" abgetan wurde, sondern es wurde medizinisch und menschlich alles getan, um ihm zu helfen. Durch die großartige Hospizarbeit im KH Oberndorf unter der Leitung von Marianne Brandhuber wurde ich auf die Idee gebracht, eine Hospizkarenz in Anspruch zu nehmen.

Der Gedanke machte mir zuerst Angst, aber diese Angst wurde mir durch Marianne Brandhuber genommen, denn sie sagte "es braucht nicht viel für einen Sterbenden". Und sie hat recht behalten. Marianne Brandhuber hat mich und unsere ganze Familie durch die kurze, aber intensive Zeit begleitet und wir haben gesehen: Es braucht nicht viel - aber es ist das schönste Geschenk, dass man einem Menschen auf seinem letzten Weg machen kann.

Mein Schwiegervater ist vor Kurzem im Kreis seiner Familie eingeschlafen.

Ein Danke von ganzem Herzen an das gesamte Ärzteteam und an das Pflegepersonal des KH Oberndorf, Innere Medizin, und ein ganz besonderer Dank an Marianne Brandhuber - ein Engerl auf Erden.

Tanja Thalmayr, 5102 Anthering