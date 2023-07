Wütend über Wolfsabschuss

Ich bin wahnsinnig wütend darüber, dass am Samstag ein Wolf im Land Salzburg kaltblütig ermordet wurde. Die Hetze, die wider jeglicher wissenschaftlicher Fakten betrieben wird, kotzt widert mich an. Jedes Jahr sterben 10.000 (!) Schafe auf den Almen durch Absturz, Gewitter oder sonstige Dinge, die passieren, wenn man domestizierte Tiere, wie es Schafe sind, einfach in der Wildnis aussetzt - darüber spricht niemand. Der Wolf ist außerdem nicht der größte Feind des Schafes, sondern der Mensch. Jährlich werden in Österreich laut Statistik Austria (2021) 167.000 (!) Schafe geschlachtet! Wenn Schafe auf den Almen sein sollen, bevor sie als Stück Fleisch für den menschlichen Verzehr auf dem Teller landen, braucht es Herdenschutz und keine illegalen Abschüsse der geschützten Wölfe.





Alexandra Nobis, BA MA, 5026 Salzburg